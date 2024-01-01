50 маврикийских рупий в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте MUR в LKR по реальному обменному курсу

50 mur
324,62 lkr

₨1,000 MUR = Sr6,492 LKR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6,52296,5939
Низкий6,16436,1643
В среднем6,36796,3889
Изменить1.84%2.22%
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Соотношение 1 MUR к LKR

За последние 30 дней максимальный курс MUR к LKR составил 6,5229, а минимальный — 6,1643. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,3679. Изменение курса MUR к LKR в процентном соотношении составило 1.84.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к LKR составил 6,5939, а минимальный — 6,1643. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,3889. Изменение курса MUR к LKR в процентном соотношении составило 2.22.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Шри-Ланкийская рупия
1 MUR6,49238 LKR
5 MUR32,46190 LKR
10 MUR64,92380 LKR
20 MUR129,84760 LKR
50 MUR324,61900 LKR
100 MUR649,23800 LKR
250 MUR1 623,09500 LKR
500 MUR3 246,19000 LKR
1000 MUR6 492,38000 LKR
2000 MUR12 984,76000 LKR
5000 MUR32 461,90000 LKR
10000 MUR64 923,80000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Маврикийская рупия
1 LKR0,15403 MUR
5 LKR0,77014 MUR
10 LKR1,54027 MUR
20 LKR3,08054 MUR
50 LKR7,70135 MUR
100 LKR15,40270 MUR
250 LKR38,50675 MUR
500 LKR77,01350 MUR
1000 LKR154,02700 MUR
2000 LKR308,05400 MUR
5000 LKR770,13500 MUR
10000 LKR1 540,27000 MUR