История обменного курса маврикийская рупия–шри-ланкийские рупии

Обменный курс маврикийская рупия/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 6,492, отражая изменение в размере -0.460% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.322% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 6,533, и минимумом, равным 6,142, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.848% уменьшение стоимости.