1 маврикийская рупия в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте MUR в LKR по реальному обменному курсу
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|1 MUR в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|6,5229
|6,5939
|Низкий
|6,1643
|6,1643
|В среднем
|6,3679
|6,3889
|Изменить
|1.84%
|2.22%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к LKR
За последние 30 дней максимальный курс MUR к LKR составил 6,5229, а минимальный — 6,1643. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,3679. Изменение курса MUR к LKR в процентном соотношении составило 1.84.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к LKR составил 6,5939, а минимальный — 6,1643. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,3889. Изменение курса MUR к LKR в процентном соотношении составило 2.22.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Шри-Ланкийская рупия
|1 MUR
|6,49238 LKR
|5 MUR
|32,46190 LKR
|10 MUR
|64,92380 LKR
|20 MUR
|129,84760 LKR
|50 MUR
|324,61900 LKR
|100 MUR
|649,23800 LKR
|250 MUR
|1 623,09500 LKR
|500 MUR
|3 246,19000 LKR
|1000 MUR
|6 492,38000 LKR
|2000 MUR
|12 984,76000 LKR
|5000 MUR
|32 461,90000 LKR
|10000 MUR
|64 923,80000 LKR