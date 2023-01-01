шри-ланкийские рупии в вьетнамские донги

Сконвертируйте LKR в VND по реальному обменному курсу

1000 lkr
74775 vnd

1.00000 LKR = 74.77520 VND

Среднерыночный курс в 11:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса LKR к VND

1 мин. назад 1 LKR → 0 VND
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.0754589.11181.457771.674110.958318.5289
1GBP1.1617811.2494103.5251.693561.944891.1133321.5259
1USD0.929850.800384182.861.35551.556660.8910517.229
1INR0.01122190.009659480.012068510.01635890.01878670.01075370.207929

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Вьетнамский донг
1 LKR74.77520 VND
5 LKR373.87600 VND
10 LKR747.75200 VND
20 LKR1495.50400 VND
50 LKR3738.76000 VND
100 LKR7477.52000 VND
250 LKR18693.80000 VND
500 LKR37387.60000 VND
1000 LKR74775.20000 VND
2000 LKR149550.40000 VND
5000 LKR373876.00000 VND
10000 LKR747752.00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Шри-Ланкийская рупия
1 VND0.01337 LKR
5 VND0.06687 LKR
10 VND0.13373 LKR
20 VND0.26747 LKR
50 VND0.66867 LKR
100 VND1.33734 LKR
250 VND3.34335 LKR
500 VND6.68670 LKR
1000 VND13.37340 LKR
2000 VND26.74680 LKR
5000 VND66.86700 LKR
10000 VND133.73400 LKR