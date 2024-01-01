Sri Lanka rupisinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile LKR → VND çevirin

1.000 lkr
78.216 vnd

1.00000 LKR = 78.21570 VND

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0733589.1311.453151.651940.94797518.3251
1 GBP1.1695511.25535104.2441.699561.932051.108721.4323
1 USD0.931650.796591183.041.353851.539050.8832517.0728
1 INR0.01121940.009592850.012042410.01630360.01853390.01063640.205597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Vietnam Dongu
1 LKR78.21570 VND
5 LKR391.07850 VND
10 LKR782.15700 VND
20 LKR1564.31400 VND
50 LKR3910.78500 VND
100 LKR7821.57000 VND
250 LKR19553.92500 VND
500 LKR39107.85000 VND
1000 LKR78215.70000 VND
2000 LKR156431.40000 VND
5000 LKR391078.50000 VND
10000 LKR782157.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sri Lanka Rupisi
1 VND0.01279 LKR
5 VND0.06393 LKR
10 VND0.12785 LKR
20 VND0.25570 LKR
50 VND0.63926 LKR
100 VND1.27852 LKR
250 VND3.19630 LKR
500 VND6.39260 LKR
1000 VND12.78520 LKR
2000 VND25.57040 LKR
5000 VND63.92600 LKR
10000 VND127.85200 LKR