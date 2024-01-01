LKR - VND Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Vietnam dongu

Vietnam dongu

Vietnam dongu, Vietnam'ın para birimidir. Vietnam dong, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Dongun para birimi kodu VND olup simgesi ₫ şeklindedir veya basitçe ‘D’ ile temsil edilir. 1978'den beri Vietnam'ın para birimidir. VND itibari bir para birimi olup dönüşüm katsayısı dört basamaklıdır.



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