10 bin Sri Lanka rupisinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile LKR → VND çevirin

10.000 lkr
834.062 vnd

1,000Sr LKR = 83,41₫ VND

08:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek84,225885,6494
Düşük83,322483,2983
Ortalama83,674984,1115
Değişim-0.63%-2.56%
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1 LKR → VND istatistikleri

LKR → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 84,2258, en düşük 83,3224 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 83,6749 oldu. LKR → VND kurundaki değişiklik -0.63 değerindeydi.

LKR → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 85,6494, en düşük 83,2983 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 84,1115 oldu. LKR → VND kurundaki değişiklik -2.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78283,7391,5340,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5551,1090,670,9672,656
1 GBP1,2791,7681107,0641,9611,1851,714,696
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Vietnam Dongu
1 LKR83,40620 VND
5 LKR417,03100 VND
10 LKR834,06200 VND
20 LKR1.668,12400 VND
50 LKR4.170,31000 VND
100 LKR8.340,62000 VND
250 LKR20.851,55000 VND
500 LKR41.703,10000 VND
1000 LKR83.406,20000 VND
2000 LKR166.812,40000 VND
5000 LKR417.031,00000 VND
10000 LKR834.062,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sri Lanka Rupisi
1000 VND11,98950 LKR
2000 VND23,97900 LKR
5000 VND59,94750 LKR
10000 VND119,89500 LKR
20000 VND239,79000 LKR
50000 VND599,47500 LKR
100000 VND1.198,95000 LKR
200000 VND2.397,90000 LKR
500000 VND5.994,75000 LKR
1000000 VND11.989,50000 LKR
2000000 VND23.979,00000 LKR
5000000 VND59.947,50000 LKR