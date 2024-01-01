5.000.000 Vietnam dongundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile VND → LKR çevirin

1,000₫ VND = 0,01147Sr LKR

02:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 VND → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01160,0124
Düşük0,01150,0115
Ortalama0,01160,0119
Değişim-1.43%-4.74%
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1 VND → LKR istatistikleri

VND → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0116, en düşük 0,0115 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0116 oldu. VND → LKR kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

VND → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0124, en düşük 0,0115 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0119 oldu. VND → LKR kurundaki değişiklik -4.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,381,40234,645154,155
1 AUD0,65110,6140,871906,6720,91222,544100,309
1 EUR1,0591,62811,4181.475,661,48536,691163,255
1 SGD0,7471,1480,70511.040,531,04725,872115,118

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sri Lanka Rupisi
1000 VND11,46890 LKR
2000 VND22,93780 LKR
5000 VND57,34450 LKR
10000 VND114,68900 LKR
20000 VND229,37800 LKR
50000 VND573,44500 LKR
100000 VND1.146,89000 LKR
200000 VND2.293,78000 LKR
500000 VND5.734,45000 LKR
1000000 VND11.468,90000 LKR
2000000 VND22.937,80000 LKR
5000000 VND57.344,50000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Vietnam Dongu
1 LKR87,19260 VND
5 LKR435,96300 VND
10 LKR871,92600 VND
20 LKR1.743,85200 VND
50 LKR4.359,63000 VND
100 LKR8.719,26000 VND
250 LKR21.798,15000 VND
500 LKR43.596,30000 VND
1000 LKR87.192,60000 VND
2000 LKR174.385,20000 VND
5000 LKR435.963,00000 VND
10000 LKR871.926,00000 VND