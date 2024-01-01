250 Sri Lanka rupisinden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile LKR → VND çevirin
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|1 LKR → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|84,2258
|85,6494
|Düşük
|83,3224
|83,2983
|Ortalama
|83,6749
|84,1115
|Değişim
|-0.63%
|-2.56%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LKR → VND istatistikleri
LKR → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 84,2258, en düşük 83,3224 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 83,6749 oldu. LKR → VND kurundaki değişiklik -0.63 değerindeydi.
LKR → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 85,6494, en düşük 83,2983 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 84,1115 oldu. LKR → VND kurundaki değişiklik -2.56 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Vietnam Dongu
|1 LKR
|83,40620 VND
|5 LKR
|417,03100 VND
|10 LKR
|834,06200 VND
|20 LKR
|1.668,12400 VND
|50 LKR
|4.170,31000 VND
|100 LKR
|8.340,62000 VND
|250 LKR
|20.851,55000 VND
|500 LKR
|41.703,10000 VND
|1000 LKR
|83.406,20000 VND
|2000 LKR
|166.812,40000 VND
|5000 LKR
|417.031,00000 VND
|10000 LKR
|834.062,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sri Lanka Rupisi
|1000 VND
|11,98950 LKR
|2000 VND
|23,97900 LKR
|5000 VND
|59,94750 LKR
|10000 VND
|119,89500 LKR
|20000 VND
|239,79000 LKR
|50000 VND
|599,47500 LKR
|100000 VND
|1.198,95000 LKR
|200000 VND
|2.397,90000 LKR
|500000 VND
|5.994,75000 LKR
|1000000 VND
|11.989,50000 LKR
|2000000 VND
|23.979,00000 LKR
|5000000 VND
|59.947,50000 LKR