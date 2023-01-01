2000 Vietnam dongundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile VND → LKR çevirin

2.000 vnd
26,66 lkr

1.00000 VND = 0.01333 LKR

10:9 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Vietnam dongundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sri Lanka Rupisi
1 VND0.01333 LKR
5 VND0.06665 LKR
10 VND0.13331 LKR
20 VND0.26661 LKR
50 VND0.66653 LKR
100 VND1.33306 LKR
250 VND3.33265 LKR
500 VND6.66530 LKR
1000 VND13.33060 LKR
2000 VND26.66120 LKR
5000 VND66.65300 LKR
10000 VND133.30600 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Vietnam Dongu
1 LKR75.01540 VND
5 LKR375.07700 VND
10 LKR750.15400 VND
20 LKR1500.30800 VND
50 LKR3750.77000 VND
100 LKR7501.54000 VND
250 LKR18753.85000 VND
500 LKR37507.70000 VND
1000 LKR75015.40000 VND
2000 LKR150030.80000 VND
5000 LKR375077.00000 VND
10000 LKR750154.00000 VND