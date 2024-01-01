100 bin Vietnam dongundan Sri Lanka rupisine
Reel döviz kuru ile VND → LKR çevirin
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VND → LKR çevrim grafiği
1 VND = 0,01147 LKR
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|1 VND → LKR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0116
|0,0124
|Düşük
|0,0115
|0,0115
|Ortalama
|0,0116
|0,0119
|Değişim
|-1.43%
|-4.74%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → LKR istatistikleri
VND → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0116, en düşük 0,0115 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0116 oldu. VND → LKR kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.
VND → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0124, en düşük 0,0115 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0119 oldu. VND → LKR kurundaki değişiklik -4.74 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sri Lanka Rupisi
|1000 VND
|11,46890 LKR
|2000 VND
|22,93780 LKR
|5000 VND
|57,34450 LKR
|10000 VND
|114,68900 LKR
|20000 VND
|229,37800 LKR
|50000 VND
|573,44500 LKR
|100000 VND
|1.146,89000 LKR
|200000 VND
|2.293,78000 LKR
|500000 VND
|5.734,45000 LKR
|1000000 VND
|11.468,90000 LKR
|2000000 VND
|22.937,80000 LKR
|5000000 VND
|57.344,50000 LKR
|Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Vietnam Dongu
|1 LKR
|87,19260 VND
|5 LKR
|435,96300 VND
|10 LKR
|871,92600 VND
|20 LKR
|1.743,85200 VND
|50 LKR
|4.359,63000 VND
|100 LKR
|8.719,26000 VND
|250 LKR
|21.798,15000 VND
|500 LKR
|43.596,30000 VND
|1000 LKR
|87.192,60000 VND
|2000 LKR
|174.385,20000 VND
|5000 LKR
|435.963,00000 VND
|10000 LKR
|871.926,00000 VND