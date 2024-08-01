Sri Lanka rupisinden Vietnam donguna Geçmiş Döviz Kurları
Sri Lanka rupisinden Vietnam donguna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sri Lanka rupisinden (LKR) Vietnam donguna (VND) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LKR - VND için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Sri Lanka rupisi → Vietnam dongu döviz kuru geçmişi
Bugünün Sri Lanka rupisi Vietnam donguna döviz kuru şu anda 83,406, dünden bu yana %-0.141 değerinde değişti. Sri Lanka rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.100 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sri Lanka rupisi Vietnam donguna döviz kuru en yüksek değeri 83,704 (30-07-2024) ile en düşük değeri 83,344 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.193 düşüş ile 01-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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