5 000 000 вьетнамких донгов в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте VND в LKR по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к LKR
1 VND = 0,01155 LKR
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|1 VND в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0118
|0,0124
|Низкий
|0,0115
|0,0115
|В среднем
|0,0116
|0,0119
|Изменение
|-2.04%
|-2.90%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к LKR
За последние 30 дней максимальный курс VND к LKR составил 0,0118, а минимальный — 0,0115. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0116. Изменение курса VND к LKR в процентном соотношении составило -2.04.
За последние 90 дней максимальный курс VND к LKR составил 0,0124, а минимальный — 0,0115. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0119. Изменение курса VND к LKR в процентном соотношении составило -2.90.
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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Шри-Ланкийская рупия
|1000 VND
|11,55400 LKR
|2000 VND
|23,10800 LKR
|5000 VND
|57,77000 LKR
|10000 VND
|115,54000 LKR
|20000 VND
|231,08000 LKR
|50000 VND
|577,70000 LKR
|100000 VND
|1 155,40000 LKR
|200000 VND
|2 310,80000 LKR
|500000 VND
|5 777,00000 LKR
|1000000 VND
|11 554,00000 LKR
|2000000 VND
|23 108,00000 LKR
|5000000 VND
|57 770,00000 LKR
|Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Вьетнамский донг
|1 LKR
|86,55040 VND
|5 LKR
|432,75200 VND
|10 LKR
|865,50400 VND
|20 LKR
|1 731,00800 VND
|50 LKR
|4 327,52000 VND
|100 LKR
|8 655,04000 VND
|250 LKR
|21 637,60000 VND
|500 LKR
|43 275,20000 VND
|1000 LKR
|86 550,40000 VND
|2000 LKR
|173 100,80000 VND
|5000 LKR
|432 752,00000 VND
|10000 LKR
|865 504,00000 VND