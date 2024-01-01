1 тысяча вьетнамких донгов в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте VND в LKR по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = Sr0,01155 LKR

Среднерыночный курс в 13:28
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График изменения обменного курса VND к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 VND в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01180,0124
Низкий0,01150,0115
В среднем0,01160,0119
Изменение-2.04%-2.90%
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Соотношение 1 VND к LKR

За последние 30 дней максимальный курс VND к LKR составил 0,0118, а минимальный — 0,0115. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0116. Изменение курса VND к LKR в процентном соотношении составило -2.04.

За последние 90 дней максимальный курс VND к LKR составил 0,0124, а минимальный — 0,0115. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0119. Изменение курса VND к LKR в процентном соотношении составило -2.90.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5210,941,3341 399,921,39534,478153,905
1 AUD0,65710,6180,876920,0970,91722,66101,154
1 EUR1,0641,61911,4191 489,931,48436,694163,795
1 SGD0,751,1410,70511 049,771,04625,854115,41

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Шри-Ланкийская рупия
1000 VND11,55400 LKR
2000 VND23,10800 LKR
5000 VND57,77000 LKR
10000 VND115,54000 LKR
20000 VND231,08000 LKR
50000 VND577,70000 LKR
100000 VND1 155,40000 LKR
200000 VND2 310,80000 LKR
500000 VND5 777,00000 LKR
1000000 VND11 554,00000 LKR
2000000 VND23 108,00000 LKR
5000000 VND57 770,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Вьетнамский донг
1 LKR86,55040 VND
5 LKR432,75200 VND
10 LKR865,50400 VND
20 LKR1 731,00800 VND
50 LKR4 327,52000 VND
100 LKR8 655,04000 VND
250 LKR21 637,60000 VND
500 LKR43 275,20000 VND
1000 LKR86 550,40000 VND
2000 LKR173 100,80000 VND
5000 LKR432 752,00000 VND
10000 LKR865 504,00000 VND