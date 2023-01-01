روبية سريلانكي إلى دونغ فيتنامي
تحويل LKR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل روبية سريلانكية / Vietnamese Dong
|1 LKR
|75.07720 VND
|5 LKR
|375.38600 VND
|10 LKR
|750.77200 VND
|20 LKR
|1501.54400 VND
|50 LKR
|3753.86000 VND
|100 LKR
|7507.72000 VND
|250 LKR
|18769.30000 VND
|500 LKR
|37538.60000 VND
|1000 LKR
|75077.20000 VND
|2000 LKR
|150154.40000 VND
|5000 LKR
|375386.00000 VND
|10000 LKR
|750772.00000 VND