روبية سريلانكي إلى دونغ فيتنامي

تحويل LKR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٧٥٬٠٧٧ vnd

1.00000 LKR = 75.07720 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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LKR إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.437381.661470.963718.3258
1GBP1.152811.22945102.1921.656991.915331.1109621.1258
1USD0.937650.813372183.121.347751.557880.903617.1831
1INR0.01128060.009785510.012030810.01621450.01874250.0108710.206726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Vietnamese Dong
1 LKR75.07720 VND
5 LKR375.38600 VND
10 LKR750.77200 VND
20 LKR1501.54400 VND
50 LKR3753.86000 VND
100 LKR7507.72000 VND
250 LKR18769.30000 VND
500 LKR37538.60000 VND
1000 LKR75077.20000 VND
2000 LKR150154.40000 VND
5000 LKR375386.00000 VND
10000 LKR750772.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / روبية سريلانكية
1 VND0.01332 LKR
5 VND0.06660 LKR
10 VND0.13320 LKR
20 VND0.26639 LKR
50 VND0.66598 LKR
100 VND1.33196 LKR
250 VND3.32990 LKR
500 VND6.65980 LKR
1000 VND13.31960 LKR
2000 VND26.63920 LKR
5000 VND66.59800 LKR
10000 VND133.19600 LKR