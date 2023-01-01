шри-ланкийские рупии в намибийские доллары

Сконвертируйте LKR в NAD по реальному обменному курсу

1 000 lkr
58,63 nad

1.00000 LKR = 0.05863 NAD

Среднерыночный курс в 20:49 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса LKR к NAD

1 мин. назад 1 LKR → 0 NAD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.075589.11591.457731.674060.958218.5351
1GBP1.1616411.2493103.5171.69331.944591.1130921.5303
1USD0.92980.800448182.861.35541.556540.890917.2339
1INR0.01122130.009660250.012068510.01635770.01878520.01075190.207988

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Намибийский доллар
1 LKR0.05863 NAD
5 LKR0.29314 NAD
10 LKR0.58628 NAD
20 LKR1.17256 NAD
50 LKR2.93139 NAD
100 LKR5.86279 NAD
250 LKR14.65697 NAD
500 LKR29.31395 NAD
1000 LKR58.62790 NAD
2000 LKR117.25580 NAD
5000 LKR293.13950 NAD
10000 LKR586.27900 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 NAD17.05670 LKR
5 NAD85.28350 LKR
10 NAD170.56700 LKR
20 NAD341.13400 LKR
50 NAD852.83500 LKR
100 NAD1705.67000 LKR
250 NAD4264.17500 LKR
500 NAD8528.35000 LKR
1000 NAD17056.70000 LKR
2000 NAD34113.40000 LKR
5000 NAD85283.50000 LKR
10000 NAD170567.00000 LKR