1 тысяча намибийских долларов в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте NAD в LKR по реальному обменному курсу
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|1 NAD в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|16,9751
|16,9940
|Низкий
|16,3033
|15,4900
|В среднем
|16,7455
|16,3742
|Изменить
|-2.20%
|5.54%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NAD к LKR
За последние 30 дней максимальный курс NAD к LKR составил 16,9751, а минимальный — 16,3033. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 16,7455. Изменение курса NAD к LKR в процентном соотношении составило -2.20.
За последние 90 дней максимальный курс NAD к LKR составил 16,9940, а минимальный — 15,4900. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 16,3742. Изменение курса NAD к LKR в процентном соотношении составило 5.54.
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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Намибийский доллар / Шри-Ланкийская рупия
|1 NAD
|16,59660 LKR
|5 NAD
|82,98300 LKR
|10 NAD
|165,96600 LKR
|20 NAD
|331,93200 LKR
|50 NAD
|829,83000 LKR
|100 NAD
|1 659,66000 LKR
|250 NAD
|4 149,15000 LKR
|500 NAD
|8 298,30000 LKR
|1000 NAD
|16 596,60000 LKR
|2000 NAD
|33 193,20000 LKR
|5000 NAD
|82 983,00000 LKR
|10000 NAD
|165 966,00000 LKR