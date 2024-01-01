История обменного курса намибийский доллар–шри-ланкийские рупии

Обменный курс намибийский доллар/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 16,597, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.247% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 16,826, и минимумом, равным 16,532, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.636% увеличение стоимости.