روبية سريلانكي إلى دولار ناميبي

تحويل LKR إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٥٨٫٤٤ nad

1.00000 LKR = 0.05844 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:25 UTC
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LKR إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436791.660960.963718.3214
1GBP1.1528711.22955102.21.656451.914891.1110221.1224
1USD0.937650.813306183.121.34721.557390.9035517.179
1INR0.01128060.009784720.012030810.01620790.01873660.01087040.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Namibian Dollar
1 LKR0.05844 NAD
5 LKR0.29218 NAD
10 LKR0.58437 NAD
20 LKR1.16873 NAD
50 LKR2.92184 NAD
100 LKR5.84367 NAD
250 LKR14.60918 NAD
500 LKR29.21835 NAD
1000 LKR58.43670 NAD
2000 LKR116.87340 NAD
5000 LKR292.18350 NAD
10000 LKR584.36700 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / روبية سريلانكية
1 NAD17.11250 LKR
5 NAD85.56250 LKR
10 NAD171.12500 LKR
20 NAD342.25000 LKR
50 NAD855.62500 LKR
100 NAD1711.25000 LKR
250 NAD4278.12500 LKR
500 NAD8556.25000 LKR
1000 NAD17112.50000 LKR
2000 NAD34225.00000 LKR
5000 NAD85562.50000 LKR
10000 NAD171125.00000 LKR