Sri Lanka rupisinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → NAD çevirin

1.000 lkr
60,80 nad

1.00000 LKR = 0.06080 NAD

10:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0734589.13941.453181.65210.94791518.3257
1 GBP1.1693611.25525104.2361.699291.93191.1084621.4294
1 USD0.931550.796654183.04011.353751.539050.8830517.0718
1 INR0.01121840.009593610.012042410.01630240.01853390.0106340.205585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Namibya Doları
1 LKR0.06080 NAD
5 LKR0.30401 NAD
10 LKR0.60802 NAD
20 LKR1.21603 NAD
50 LKR3.04008 NAD
100 LKR6.08016 NAD
250 LKR15.20040 NAD
500 LKR30.40080 NAD
1000 LKR60.80160 NAD
2000 LKR121.60320 NAD
5000 LKR304.00800 NAD
10000 LKR608.01600 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Sri Lanka Rupisi
1 NAD16.44690 LKR
5 NAD82.23450 LKR
10 NAD164.46900 LKR
20 NAD328.93800 LKR
50 NAD822.34500 LKR
100 NAD1644.69000 LKR
250 NAD4111.72500 LKR
500 NAD8223.45000 LKR
1000 NAD16446.90000 LKR
2000 NAD32893.80000 LKR
5000 NAD82234.50000 LKR
10000 NAD164469.00000 LKR