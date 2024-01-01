5.000 Sri Lanka rupisinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → NAD çevirin

5.000 lkr
301,66 nad

1,000Sr LKR = 0,06033$ NAD

07:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06130,0627
Düşük0,05940,0588
Ortalama0,06010,0607
Değişim-1.64%-3.21%
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1 LKR → NAD istatistikleri

LKR → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0613, en düşük 0,0594 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0601 oldu. LKR → NAD kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

LKR → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0627, en düşük 0,0588 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0607 oldu. LKR → NAD kurundaki değişiklik -3.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7171,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5921,1090,6690,9682,658
1 GBP1,281,7691107,1791,9611,1841,7124,702
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Namibya Doları
1 LKR0,06033 NAD
5 LKR0,30166 NAD
10 LKR0,60331 NAD
20 LKR1,20662 NAD
50 LKR3,01656 NAD
100 LKR6,03311 NAD
250 LKR15,08278 NAD
500 LKR30,16555 NAD
1000 LKR60,33110 NAD
2000 LKR120,66220 NAD
5000 LKR301,65550 NAD
10000 LKR603,31100 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Sri Lanka Rupisi
1 NAD16,57520 LKR
5 NAD82,87600 LKR
10 NAD165,75200 LKR
20 NAD331,50400 LKR
50 NAD828,76000 LKR
100 NAD1.657,52000 LKR
250 NAD4.143,80000 LKR
500 NAD8.287,60000 LKR
1000 NAD16.575,20000 LKR
2000 NAD33.150,40000 LKR
5000 NAD82.876,00000 LKR
10000 NAD165.752,00000 LKR