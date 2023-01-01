روبية سريلانكي إلى روبية إندونيسية

تحويل LKR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
47453.70 idr

1.00000 LKR = 47.45370 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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LKR إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661340.963818.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915181.1110121.1228
1USD0.937650.813372183.121.34711.557750.903717.1807
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.0187410.01087220.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الروبية الإندونيسية
1 LKR47.45370 IDR
5 LKR237.26850 IDR
10 LKR474.53700 IDR
20 LKR949.07400 IDR
50 LKR2372.68500 IDR
100 LKR4745.37000 IDR
250 LKR11863.42500 IDR
500 LKR23726.85000 IDR
1000 LKR47453.70000 IDR
2000 LKR94907.40000 IDR
5000 LKR237268.50000 IDR
10000 LKR474537.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / روبية سريلانكية
1 IDR0.02107 LKR
5 IDR0.10537 LKR
10 IDR0.21073 LKR
20 IDR0.42146 LKR
50 IDR1.05366 LKR
100 IDR2.10732 LKR
250 IDR5.26830 LKR
500 IDR10.53660 LKR
1000 IDR21.07320 LKR
2000 IDR42.14640 LKR
5000 IDR105.36600 LKR
10000 IDR210.73200 LKR