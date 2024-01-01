Sri Lanka rupisinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → IDR çevirin

1.000 lkr
49.895,40 idr

1.00000 LKR = 49.89540 IDR

10:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353650.79678183.03811.539050.931651.347453.6729
1 CAD0.73874310.58861761.34381.136970.688260.995422.71333
1 GBP1.255051.69891104.2171.931591.169281.691124.60967
1 INR0.01204270.01630160.0095953710.01853430.01121970.01622690.0442315

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Endonezya Rupisi
1 LKR49.89540 IDR
5 LKR249.47700 IDR
10 LKR498.95400 IDR
20 LKR997.90800 IDR
50 LKR2494.77000 IDR
100 LKR4989.54000 IDR
250 LKR12473.85000 IDR
500 LKR24947.70000 IDR
1000 LKR49895.40000 IDR
2000 LKR99790.80000 IDR
5000 LKR249477.00000 IDR
10000 LKR498954.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 IDR0.02004 LKR
5 IDR0.10021 LKR
10 IDR0.20042 LKR
20 IDR0.40084 LKR
50 IDR1.00210 LKR
100 IDR2.00419 LKR
250 IDR5.01048 LKR
500 IDR10.02095 LKR
1000 IDR20.04190 LKR
2000 IDR40.08380 LKR
5000 IDR100.20950 LKR
10000 IDR200.41900 LKR