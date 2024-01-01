LKR - IDR Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Endonezya rupisi

Endonezya rupisi

Rupi, Endonezya'nın resmi para birimidir. Para birimi kodu IDR olup simgesi Rp şeklindedir. Dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir ve itibari bir para birimidir. Basılı kağıt paraların çoğu iki sultan da dahil olmak üzere Endonezya'nın eski liderlerini gösterir. Kağıt paralar genellikle monokrom mavi ve kırmızı basılır.



IDR hakkında daha fazla bilgi edinin