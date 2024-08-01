Sri Lanka rupisinden Endonezya rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Sri Lanka rupisinden Endonezya rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sri Lanka rupisinden (LKR) Endonezya rupisine (IDR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LKR - IDR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Sri Lanka rupisi → Endonezya rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Sri Lanka rupisi Endonezya rupisine döviz kuru şu anda 53,667, dünden bu yana %-0.430 değerinde değişti. Sri Lanka rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.067 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sri Lanka rupisi Endonezya rupisine döviz kuru en yüksek değeri 54,011 (30-07-2024) ile en düşük değeri 53,563 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.279 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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