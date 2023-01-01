روبية سريلانكي إلى نيراس نيجيري

تحويل LKR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٬٣٧٧٫٨٧ ngn

1.00000 LKR = 2.37787 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:25 UTC
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LKR إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436791.660960.963718.3214
1GBP1.1528711.22955102.21.656451.914891.1110221.1224
1USD0.937650.813306183.121.34721.557390.9035517.179
1INR0.01128060.009784720.012030810.01620790.01873660.01087040.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / النيرة النيجيرية
1 LKR2.37787 NGN
5 LKR11.88935 NGN
10 LKR23.77870 NGN
20 LKR47.55740 NGN
50 LKR118.89350 NGN
100 LKR237.78700 NGN
250 LKR594.46750 NGN
500 LKR1188.93500 NGN
1000 LKR2377.87000 NGN
2000 LKR4755.74000 NGN
5000 LKR11889.35000 NGN
10000 LKR23778.70000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / روبية سريلانكية
1 NGN0.42054 LKR
5 NGN2.10272 LKR
10 NGN4.20544 LKR
20 NGN8.41088 LKR
50 NGN21.02720 LKR
100 NGN42.05440 LKR
250 NGN105.13600 LKR
500 NGN210.27200 LKR
1000 NGN420.54400 LKR
2000 NGN841.08800 LKR
5000 NGN2102.72000 LKR
10000 NGN4205.44000 LKR