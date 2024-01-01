Sri Lanka rupisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile LKR → NGN çevirin

1.000 lkr
4.849,17 ngn

1.00000 LKR = 4.84917 NGN

10:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0734589.13941.453181.65210.94791518.3257
1 GBP1.1693611.25525104.2361.699291.93191.1084621.4294
1 USD0.931550.796654183.04011.353751.539050.8830517.0718
1 INR0.01121840.009593610.012042410.01630240.01853390.0106340.205585

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Sri Lanka rupisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Nijerya Nairası
1 LKR4.84917 NGN
5 LKR24.24585 NGN
10 LKR48.49170 NGN
20 LKR96.98340 NGN
50 LKR242.45850 NGN
100 LKR484.91700 NGN
250 LKR1212.29250 NGN
500 LKR2424.58500 NGN
1000 LKR4849.17000 NGN
2000 LKR9698.34000 NGN
5000 LKR24245.85000 NGN
10000 LKR48491.70000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Sri Lanka Rupisi
1 NGN0.20622 LKR
5 NGN1.03110 LKR
10 NGN2.06221 LKR
20 NGN4.12442 LKR
50 NGN10.31105 LKR
100 NGN20.62210 LKR
250 NGN51.55525 LKR
500 NGN103.11050 LKR
1000 NGN206.22100 LKR
2000 NGN412.44200 LKR
5000 NGN1031.10500 LKR
10000 NGN2062.21000 LKR