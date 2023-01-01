روبية سريلانكي إلى دينار بحريني

تحويل LKR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
1.163 bhd

1.00000 LKR = 0.00116 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:20 UTC
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LKR إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436551.661240.963918.3302
1GBP1.1528711.2296102.2041.656091.915121.1112521.1314
1USD0.937550.813273183.121.346851.557510.9037517.1856
1INR0.01127960.009784320.012030810.01620370.01873810.01087280.206756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Bahraini Dinar
1 LKR0.00116 BHD
5 LKR0.00582 BHD
10 LKR0.01163 BHD
20 LKR0.02327 BHD
50 LKR0.05817 BHD
100 LKR0.11635 BHD
250 LKR0.29087 BHD
500 LKR0.58175 BHD
1000 LKR1.16349 BHD
2000 LKR2.32698 BHD
5000 LKR5.81745 BHD
10000 LKR11.63490 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / روبية سريلانكية
1 BHD859.48500 LKR
5 BHD4297.42500 LKR
10 BHD8594.85000 LKR
20 BHD17189.70000 LKR
50 BHD42974.25000 LKR
100 BHD85948.50000 LKR
250 BHD214871.25000 LKR
500 BHD429742.50000 LKR
1000 BHD859485.00000 LKR
2000 BHD1718970.00000 LKR
5000 BHD4297425.00000 LKR
10000 BHD8594850.00000 LKR