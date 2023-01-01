500 دينار بحريني إلى روبية سريلانكي

تحويل BHD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ bhd
٤٢٣٬٠٩٤ lkr

1.00000 BHD = 846.18800 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:35 UTC
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BHD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / روبية سريلانكية
1 BHD846.18800 LKR
5 BHD4230.94000 LKR
10 BHD8461.88000 LKR
20 BHD16923.76000 LKR
50 BHD42309.40000 LKR
100 BHD84618.80000 LKR
250 BHD211547.00000 LKR
500 BHD423094.00000 LKR
1000 BHD846188.00000 LKR
2000 BHD1692376.00000 LKR
5000 BHD4230940.00000 LKR
10000 BHD8461880.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Bahraini Dinar
1 LKR0.00118 BHD
5 LKR0.00591 BHD
10 LKR0.01182 BHD
20 LKR0.02364 BHD
50 LKR0.05909 BHD
100 LKR0.11818 BHD
250 LKR0.29544 BHD
500 LKR0.59088 BHD
1000 LKR1.18177 BHD
2000 LKR2.36354 BHD
5000 LKR5.90885 BHD
10000 LKR11.81770 BHD