Sri Lanka rupisinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → BHD çevirin

1.000 lkr
1,206 bhd

1.00000 LKR = 0.00121 BHD

10:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.03831.539050.931651.34723.67285
1 CAD0.73868910.58847961.33951.136880.6881770.9951622.71309
1 GBP1.255251.699291104.2341.93191.169411.691074.61034
1 INR0.01204260.01630270.0095938110.01853430.01121920.01622380.0442308

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bahreyn Dinarı
1 LKR0.00121 BHD
5 LKR0.00603 BHD
10 LKR0.01206 BHD
20 LKR0.02412 BHD
50 LKR0.06030 BHD
100 LKR0.12060 BHD
250 LKR0.30149 BHD
500 LKR0.60298 BHD
1000 LKR1.20596 BHD
2000 LKR2.41192 BHD
5000 LKR6.02980 BHD
10000 LKR12.05960 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 BHD829.21500 LKR
5 BHD4146.07500 LKR
10 BHD8292.15000 LKR
20 BHD16584.30000 LKR
50 BHD41460.75000 LKR
100 BHD82921.50000 LKR
250 BHD207303.75000 LKR
500 BHD414607.50000 LKR
1000 BHD829215.00000 LKR
2000 BHD1658430.00000 LKR
5000 BHD4146075.00000 LKR
10000 BHD8292150.00000 LKR