100 Sri Lanka rupisinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → BHD çevirin

100 lkr
0,125 bhd

1,000Sr LKR = 0,001247.د.ب BHD

05:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00120,0013
Düşük0,00120,0012
Ortalama0,00120,0012
Değişim0.30%-1.83%
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1 LKR → BHD istatistikleri

LKR → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0012, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0012 oldu. LKR → BHD kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

LKR → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0012 oldu. LKR → BHD kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,380,77883,7051,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6361,1090,6690,9672,661
1 GBP1,2851,7741107,5821,9681,1871,7174,721
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bahreyn Dinarı
1 LKR0,00125 BHD
5 LKR0,00623 BHD
10 LKR0,01247 BHD
20 LKR0,02494 BHD
50 LKR0,06235 BHD
100 LKR0,12469 BHD
250 LKR0,31173 BHD
500 LKR0,62346 BHD
1000 LKR1,24692 BHD
2000 LKR2,49384 BHD
5000 LKR6,23460 BHD
10000 LKR12,46920 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 BHD801,97900 LKR
5 BHD4.009,89500 LKR
10 BHD8.019,79000 LKR
20 BHD16.039,58000 LKR
50 BHD40.098,95000 LKR
100 BHD80.197,90000 LKR
250 BHD200.494,75000 LKR
500 BHD400.989,50000 LKR
1000 BHD801.979,00000 LKR
2000 BHD1.603.958,00000 LKR
5000 BHD4.009.895,00000 LKR
10000 BHD8.019.790,00000 LKR