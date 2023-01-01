روبية سريلانكي إلى بيزو تشيلي

تحويل LKR إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٬٧٤٣ clp

1.00000 LKR = 2.74259 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

LKR إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 CLP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436841.661790.963918.3291
1GBP1.1527411.22955102.21.65621.915491.1111221.1274
1USD0.937450.813306183.121.3471.557880.9036517.183
1INR0.01127850.009784720.012030810.01620550.01874250.01087160.206725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Chilean Peso
1 LKR2.74259 CLP
5 LKR13.71295 CLP
10 LKR27.42590 CLP
20 LKR54.85180 CLP
50 LKR137.12950 CLP
100 LKR274.25900 CLP
250 LKR685.64750 CLP
500 LKR1371.29500 CLP
1000 LKR2742.59000 CLP
2000 LKR5485.18000 CLP
5000 LKR13712.95000 CLP
10000 LKR27425.90000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / روبية سريلانكية
1 CLP0.36462 LKR
5 CLP1.82310 LKR
10 CLP3.64619 LKR
20 CLP7.29238 LKR
50 CLP18.23095 LKR
100 CLP36.46190 LKR
250 CLP91.15475 LKR
500 CLP182.30950 LKR
1000 CLP364.61900 LKR
2000 CLP729.23800 LKR
5000 CLP1823.09500 LKR
10000 CLP3646.19000 LKR