روبية سريلانكي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل LKR إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
1080.32 ars

1.00000 LKR = 1.08032 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:1 UTC
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LKR إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436551.661240.963918.3302
1GBP1.1528711.2296102.2041.656091.915121.1112521.1314
1USD0.937550.813273183.121.346851.557510.9037517.1856
1INR0.01127960.009784320.012030810.01620370.01873810.01087280.206756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Argentine Peso
1 LKR1.08032 ARS
5 LKR5.40160 ARS
10 LKR10.80320 ARS
20 LKR21.60640 ARS
50 LKR54.01600 ARS
100 LKR108.03200 ARS
250 LKR270.08000 ARS
500 LKR540.16000 ARS
1000 LKR1080.32000 ARS
2000 LKR2160.64000 ARS
5000 LKR5401.60000 ARS
10000 LKR10803.20000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / روبية سريلانكية
1 ARS0.92565 LKR
5 ARS4.62824 LKR
10 ARS9.25648 LKR
20 ARS18.51296 LKR
50 ARS46.28240 LKR
100 ARS92.56480 LKR
250 ARS231.41200 LKR
500 ARS462.82400 LKR
1000 ARS925.64800 LKR
2000 ARS1851.29600 LKR
5000 ARS4628.24000 LKR
10000 ARS9256.48000 LKR