10 آلاف بيزو أرجنتيني إلى روبية سريلانكي

تحويل ARS إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ ars
٨٬٩٨٥٫٨٦ lkr

1.00000 ARS = 0.89859 LKR

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / روبية سريلانكية
1 ARS0.89859 LKR
5 ARS4.49293 LKR
10 ARS8.98586 LKR
20 ARS17.97172 LKR
50 ARS44.92930 LKR
100 ARS89.85860 LKR
250 ARS224.64650 LKR
500 ARS449.29300 LKR
1000 ARS898.58600 LKR
2000 ARS1797.17200 LKR
5000 ARS4492.93000 LKR
10000 ARS8985.86000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Argentine Peso
1 LKR1.11286 ARS
5 LKR5.56430 ARS
10 LKR11.12860 ARS
20 LKR22.25720 ARS
50 LKR55.64300 ARS
100 LKR111.28600 ARS
250 LKR278.21500 ARS
500 LKR556.43000 ARS
1000 LKR1112.86000 ARS
2000 LKR2225.72000 ARS
5000 LKR5564.30000 ARS
10000 LKR11128.60000 ARS