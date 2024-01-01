Sri Lanka rupisinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile LKR → ARS çevirin

1.000 lkr
2.667,70 ars

1.00000 LKR = 2.66770 ARS

10:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.073489.13331.453121.652020.9476218.3268
1 GBP1.1694111.25525104.2341.699291.93191.1081521.4316
1 USD0.931650.796654183.03831.353751.539050.8828517.0736
1 INR0.01121920.009593810.012042610.01630270.01853430.01063180.205611

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Sri Lanka rupisinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Arjantin Pesosu
1 LKR2.66770 ARS
5 LKR13.33850 ARS
10 LKR26.67700 ARS
20 LKR53.35400 ARS
50 LKR133.38500 ARS
100 LKR266.77000 ARS
250 LKR666.92500 ARS
500 LKR1333.85000 ARS
1000 LKR2667.70000 ARS
2000 LKR5335.40000 ARS
5000 LKR13338.50000 ARS
10000 LKR26677.00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 ARS0.37485 LKR
5 ARS1.87427 LKR
10 ARS3.74855 LKR
20 ARS7.49710 LKR
50 ARS18.74275 LKR
100 ARS37.48550 LKR
250 ARS93.71375 LKR
500 ARS187.42750 LKR
1000 ARS374.85500 LKR
2000 ARS749.71000 LKR
5000 ARS1874.27500 LKR
10000 ARS3748.55000 LKR