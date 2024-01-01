500 Sri Lanka rupisinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile LKR → ARS çevirin

500 lkr
1.539,27 ars

1,000Sr LKR = 3,079$ ARS

05:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,08293,0829
Düşük3,00412,9338
Ortalama3,04262,9928
Değişim2.12%4.01%
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1 LKR → ARS istatistikleri

LKR → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,0829, en düşük 3,0041 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,0426 oldu. LKR → ARS kurundaki değişiklik 2.12 değerindeydi.

LKR → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,0829, en düşük 2,9338 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,9928 oldu. LKR → ARS kurundaki değişiklik 4.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7051,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6311,1090,6690,9682,661
1 GBP1,2851,7741107,5731,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Arjantin Pesosu
1 LKR3,07855 ARS
5 LKR15,39275 ARS
10 LKR30,78550 ARS
20 LKR61,57100 ARS
50 LKR153,92750 ARS
100 LKR307,85500 ARS
250 LKR769,63750 ARS
500 LKR1.539,27500 ARS
1000 LKR3.078,55000 ARS
2000 LKR6.157,10000 ARS
5000 LKR15.392,75000 ARS
10000 LKR30.785,50000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 ARS0,32483 LKR
5 ARS1,62414 LKR
10 ARS3,24828 LKR
20 ARS6,49656 LKR
50 ARS16,24140 LKR
100 ARS32,48280 LKR
250 ARS81,20700 LKR
500 ARS162,41400 LKR
1000 ARS324,82800 LKR
2000 ARS649,65600 LKR
5000 ARS1.624,14000 LKR
10000 ARS3.248,28000 LKR