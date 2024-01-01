Singapur dolarından Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile SGD → ARS çevirin

1.000 sgd
620.221 ars

1.00000 SGD = 620.22100 ARS

20:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.0770589.39051.450731.651280.94732518.3624
1 GBP1.1696711.25975104.5541.696821.931391.1080521.4772
1 USD0.92850.793808182.99571.346951.533150.8795517.0488
1 INR0.01118690.009564450.012048810.01622920.01847270.01059750.205418

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Arjantin Pesosu
1 SGD620.22100 ARS
5 SGD3101.10500 ARS
10 SGD6202.21000 ARS
20 SGD12404.42000 ARS
50 SGD31011.05000 ARS
100 SGD62022.10000 ARS
250 SGD155055.25000 ARS
500 SGD310110.50000 ARS
1000 SGD620221.00000 ARS
2000 SGD1240442.00000 ARS
5000 SGD3101105.00000 ARS
10000 SGD6202210.00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Singapur Doları
1 ARS0.00161 SGD
5 ARS0.00806 SGD
10 ARS0.01612 SGD
20 ARS0.03225 SGD
50 ARS0.08062 SGD
100 ARS0.16123 SGD
250 ARS0.40308 SGD
500 ARS0.80616 SGD
1000 ARS1.61233 SGD
2000 ARS3.22466 SGD
5000 ARS8.06165 SGD
10000 ARS16.12330 SGD