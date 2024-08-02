10 Singapur dolarından Arjantin pesosuna
Reel döviz kuru ile SGD → ARS çevirin
|1 SGD → ARS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|703,3320
|703,3320
|Düşük
|675,2170
|650,0190
|Ortalama
|686,7727
|670,9419
|Değişim
|4.16%
|8.01%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SGD → ARS istatistikleri
SGD → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 703,3320, en düşük 675,2170 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 686,7727 oldu. SGD → ARS kurundaki değişiklik 4.16 değerindeydi.
SGD → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 703,3320, en düşük 650,0190 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 670,9419 oldu. SGD → ARS kurundaki değişiklik 8.01 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Arjantin Pesosu
|1 SGD
|703,33200 ARS
|5 SGD
|3.516,66000 ARS
|10 SGD
|7.033,32000 ARS
|20 SGD
|14.066,64000 ARS
|50 SGD
|35.166,60000 ARS
|100 SGD
|70.333,20000 ARS
|250 SGD
|175.833,00000 ARS
|500 SGD
|351.666,00000 ARS
|1000 SGD
|703.332,00000 ARS
|2000 SGD
|1.406.664,00000 ARS
|5000 SGD
|3.516.660,00000 ARS
|10000 SGD
|7.033.320,00000 ARS