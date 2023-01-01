روبية سريلانكي إلى بيزو فلبيني

تحويل LKR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٧٥٫٤٨ php

1.00000 LKR = 0.17548 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:26 UTC
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LKR إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436871.660980.963718.3231
1GBP1.1528711.22965102.2091.656521.91491.1110221.1242
1USD0.937550.81324183.121.347151.557270.903517.179
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620730.01873520.01086980.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Philippine Peso
1 LKR0.17548 PHP
5 LKR0.87740 PHP
10 LKR1.75481 PHP
20 LKR3.50962 PHP
50 LKR8.77405 PHP
100 LKR17.54810 PHP
250 LKR43.87025 PHP
500 LKR87.74050 PHP
1000 LKR175.48100 PHP
2000 LKR350.96200 PHP
5000 LKR877.40500 PHP
10000 LKR1754.81000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / روبية سريلانكية
1 PHP5.69863 LKR
5 PHP28.49315 LKR
10 PHP56.98630 LKR
20 PHP113.97260 LKR
50 PHP284.93150 LKR
100 PHP569.86300 LKR
250 PHP1424.65750 LKR
500 PHP2849.31500 LKR
1000 PHP5698.63000 LKR
2000 PHP11397.26000 LKR
5000 PHP28493.15000 LKR
10000 PHP56986.30000 LKR