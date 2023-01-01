500 بيزو فلبيني إلى روبية سريلانكي

تحويل PHP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

500 php
2935.99 lkr

1.00000 PHP = 5.87198 LKR

Mid-market exchange rate at 01:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072589.17841.465521.646710.964118.7269
1GBP1.1532711.23685102.8441.690091.899051.1118721.5966
1USD0.93240.808505183.151.366451.535390.898917.461
1INR0.01121350.009723460.012026510.01643360.01846530.01081060.209994

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / روبية سريلانكية
1 PHP5.87198 LKR
5 PHP29.35990 LKR
10 PHP58.71980 LKR
20 PHP117.43960 LKR
50 PHP293.59900 LKR
100 PHP587.19800 LKR
250 PHP1467.99500 LKR
500 PHP2935.99000 LKR
1000 PHP5871.98000 LKR
2000 PHP11743.96000 LKR
5000 PHP29359.90000 LKR
10000 PHP58719.80000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Philippine Peso
1 LKR0.17030 PHP
5 LKR0.85150 PHP
10 LKR1.70300 PHP
20 LKR3.40600 PHP
50 LKR8.51500 PHP
100 LKR17.03000 PHP
250 LKR42.57500 PHP
500 LKR85.15000 PHP
1000 LKR170.30000 PHP
2000 LKR340.60000 PHP
5000 LKR851.50000 PHP
10000 LKR1703.00000 PHP