ألف بيزو فلبيني إلى روبية سريلانكي

تحويل PHP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 php
5867.56 lkr

1.00000 PHP = 5.86756 LKR

Mid-market exchange rate at 01:07
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072589.17841.465411.646830.964118.7249
1GBP1.1531411.2368102.841.68991.899121.1117421.5934
1USD0.93240.808538183.151.366351.535510.898917.4591
1INR0.01121350.009723850.012026510.01643240.01846670.01081060.209971

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / روبية سريلانكية
1 PHP5.86756 LKR
5 PHP29.33780 LKR
10 PHP58.67560 LKR
20 PHP117.35120 LKR
50 PHP293.37800 LKR
100 PHP586.75600 LKR
250 PHP1466.89000 LKR
500 PHP2933.78000 LKR
1000 PHP5867.56000 LKR
2000 PHP11735.12000 LKR
5000 PHP29337.80000 LKR
10000 PHP58675.60000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Philippine Peso
1 LKR0.17043 PHP
5 LKR0.85214 PHP
10 LKR1.70429 PHP
20 LKR3.40858 PHP
50 LKR8.52145 PHP
100 LKR17.04290 PHP
250 LKR42.60725 PHP
500 LKR85.21450 PHP
1000 LKR170.42900 PHP
2000 LKR340.85800 PHP
5000 LKR852.14500 PHP
10000 LKR1704.29000 PHP