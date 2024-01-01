Sri Lanka rupisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile LKR → PHP çevirin

1.000 lkr
179,11 php

1.00000 LKR = 0.17911 PHP

10:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0734589.13661.453291.651840.94791518.3247
1 GBP1.1694411.25535104.2411.699561.931751.1085321.4298
1 USD0.931550.796591183.03751.353851.538820.8830517.0708
1 INR0.01121870.009593140.012042810.01630410.01853160.01063440.205579

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Sri Lanka rupisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Filipinler Pesosu
1 LKR0.17911 PHP
5 LKR0.89556 PHP
10 LKR1.79113 PHP
20 LKR3.58226 PHP
50 LKR8.95565 PHP
100 LKR17.91130 PHP
250 LKR44.77825 PHP
500 LKR89.55650 PHP
1000 LKR179.11300 PHP
2000 LKR358.22600 PHP
5000 LKR895.56500 PHP
10000 LKR1791.13000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 PHP5.58306 LKR
5 PHP27.91530 LKR
10 PHP55.83060 LKR
20 PHP111.66120 LKR
50 PHP279.15300 LKR
100 PHP558.30600 LKR
250 PHP1395.76500 LKR
500 PHP2791.53000 LKR
1000 PHP5583.06000 LKR
2000 PHP11166.12000 LKR
5000 PHP27915.30000 LKR
10000 PHP55830.60000 LKR