روبية سريلانكي إلى روبية نيبالية

تحويل LKR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
410.34 npr

1.00000 LKR = 0.41034 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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LKR إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436791.660960.963718.3214
1GBP1.1528711.22955102.21.656451.914891.1110221.1224
1USD0.937650.813306183.121.34721.557390.9035517.179
1INR0.01128060.009784720.012030810.01620790.01873660.01087040.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

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LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Nepalese Rupee
1 LKR0.41034 NPR
5 LKR2.05170 NPR
10 LKR4.10340 NPR
20 LKR8.20680 NPR
50 LKR20.51700 NPR
100 LKR41.03400 NPR
250 LKR102.58500 NPR
500 LKR205.17000 NPR
1000 LKR410.34000 NPR
2000 LKR820.68000 NPR
5000 LKR2051.70000 NPR
10000 LKR4103.40000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / روبية سريلانكية
1 NPR2.43701 LKR
5 NPR12.18505 LKR
10 NPR24.37010 LKR
20 NPR48.74020 LKR
50 NPR121.85050 LKR
100 NPR243.70100 LKR
250 NPR609.25250 LKR
500 NPR1218.50500 LKR
1000 NPR2437.01000 LKR
2000 NPR4874.02000 LKR
5000 NPR12185.05000 LKR
10000 NPR24370.10000 LKR