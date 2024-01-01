Sri Lanka rupisinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → NPR çevirin

1.000 lkr
425,03 npr

1.00000 LKR = 0.42503 NPR

10:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0734589.13661.453291.651840.94791518.3247
1 GBP1.1694411.25535104.2411.699561.931751.1085321.4298
1 USD0.931550.796591183.03751.353851.538820.8830517.0708
1 INR0.01121870.009593140.012042810.01630410.01853160.01063440.205579

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Sri Lanka rupisinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Nepal Rupisi
1 LKR0.42503 NPR
5 LKR2.12514 NPR
10 LKR4.25028 NPR
20 LKR8.50056 NPR
50 LKR21.25140 NPR
100 LKR42.50280 NPR
250 LKR106.25700 NPR
500 LKR212.51400 NPR
1000 LKR425.02800 NPR
2000 LKR850.05600 NPR
5000 LKR2125.14000 NPR
10000 LKR4250.28000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 NPR2.35279 LKR
5 NPR11.76395 LKR
10 NPR23.52790 LKR
20 NPR47.05580 LKR
50 NPR117.63950 LKR
100 NPR235.27900 LKR
250 NPR588.19750 LKR
500 NPR1176.39500 LKR
1000 NPR2352.79000 LKR
2000 NPR4705.58000 LKR
5000 NPR11763.95000 LKR
10000 NPR23527.90000 LKR