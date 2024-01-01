bin Sri Lanka rupisinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → NPR çevirin

1.000 lkr
443,05 npr

1,000Sr LKR = 0,4431₨ NPR

07:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,44310,4499
Düşük0,43920,4366
Ortalama0,44120,4420
Değişim0.56%-1.46%
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1 LKR → NPR istatistikleri

LKR → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4431, en düşük 0,4392 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4412 oldu. LKR → NPR kurundaki değişiklik 0.56 değerindeydi.

LKR → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4499, en düşük 0,4366 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4420 oldu. LKR → NPR kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7181,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5711,1090,6690,9672,657
1 GBP1,2791,7681107,0791,961,1831,714,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Nepal Rupisi
1 LKR0,44305 NPR
5 LKR2,21526 NPR
10 LKR4,43052 NPR
20 LKR8,86104 NPR
50 LKR22,15260 NPR
100 LKR44,30520 NPR
250 LKR110,76300 NPR
500 LKR221,52600 NPR
1000 LKR443,05200 NPR
2000 LKR886,10400 NPR
5000 LKR2.215,26000 NPR
10000 LKR4.430,52000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 NPR2,25707 LKR
5 NPR11,28535 LKR
10 NPR22,57070 LKR
20 NPR45,14140 LKR
50 NPR112,85350 LKR
100 NPR225,70700 LKR
250 NPR564,26750 LKR
500 NPR1.128,53500 LKR
1000 NPR2.257,07000 LKR
2000 NPR4.514,14000 LKR
5000 NPR11.285,35000 LKR
10000 NPR22.570,70000 LKR