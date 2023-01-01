5 Nepal rupisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile NPR → LKR çevirin

5 npr
12,19 lkr

1.00000 NPR = 2.43847 LKR

10:2 UTC'deki reel piyasa kuru
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NPR → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nepal rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 NPR2.43847 LKR
5 NPR12.19235 LKR
10 NPR24.38470 LKR
20 NPR48.76940 LKR
50 NPR121.92350 LKR
100 NPR243.84700 LKR
250 NPR609.61750 LKR
500 NPR1219.23500 LKR
1000 NPR2438.47000 LKR
2000 NPR4876.94000 LKR
5000 NPR12192.35000 LKR
10000 NPR24384.70000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Nepal Rupisi
1 LKR0.41009 NPR
5 LKR2.05046 NPR
10 LKR4.10093 NPR
20 LKR8.20186 NPR
50 LKR20.50465 NPR
100 LKR41.00930 NPR
250 LKR102.52325 NPR
500 LKR205.04650 NPR
1000 LKR410.09300 NPR
2000 LKR820.18600 NPR
5000 LKR2050.46500 NPR
10000 LKR4100.93000 NPR