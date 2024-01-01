20 Sri Lanka rupisinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → NPR çevirin

20 lkr
8,86 npr

1,000Sr LKR = 0,4431₨ NPR

07:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,44310,4499
Düşük0,43920,4366
Ortalama0,44120,4420
Değişim0.56%-1.46%
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1 LKR → NPR istatistikleri

LKR → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4431, en düşük 0,4392 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4412 oldu. LKR → NPR kurundaki değişiklik 0.56 değerindeydi.

LKR → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4499, en düşük 0,4366 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4420 oldu. LKR → NPR kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7211,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5781,1080,6690,9682,658
1 GBP1,2791,7681107,0831,9591,1831,714,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Nepal Rupisi
1 LKR0,44306 NPR
5 LKR2,21531 NPR
10 LKR4,43062 NPR
20 LKR8,86124 NPR
50 LKR22,15310 NPR
100 LKR44,30620 NPR
250 LKR110,76550 NPR
500 LKR221,53100 NPR
1000 LKR443,06200 NPR
2000 LKR886,12400 NPR
5000 LKR2.215,31000 NPR
10000 LKR4.430,62000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 NPR2,25702 LKR
5 NPR11,28510 LKR
10 NPR22,57020 LKR
20 NPR45,14040 LKR
50 NPR112,85100 LKR
100 NPR225,70200 LKR
250 NPR564,25500 LKR
500 NPR1.128,51000 LKR
1000 NPR2.257,02000 LKR
2000 NPR4.514,04000 LKR
5000 NPR11.285,10000 LKR
10000 NPR22.570,20000 LKR