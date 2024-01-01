ألف روبية نيبالية إلى روبية سريلانكي

تحويل NPR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 npr
2,234.02 lkr

₨1.000 NPR = Sr2.234 LKR

Mid-market exchange rate at 06:58
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NPR إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3431.5131.6540.94721.704
1 GBP1.17911.312110.0671.7841.9511.11725.592
1 USD0.8990.762183.871.3591.4870.85119.501
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / روبية سريلانكية
1 NPR٢٫٢٣٤٠٢ LKR
5 NPR١١٫١٧٠١٠ LKR
10 NPR٢٢٫٣٤٠٢٠ LKR
20 NPR٤٤٫٦٨٠٤٠ LKR
50 NPR١١١٫٧٠١٠٠ LKR
100 NPR٢٢٣٫٤٠٢٠٠ LKR
250 NPR٥٥٨٫٥٠٥٠٠ LKR
500 NPR١٬١١٧٫٠١٠٠٠ LKR
1000 NPR٢٬٢٣٤٫٠٢٠٠٠ LKR
2000 NPR٤٬٤٦٨٫٠٤٠٠٠ LKR
5000 NPR١١٬١٧٠٫١٠٠٠٠ LKR
10000 NPR٢٢٬٣٤٠٫٢٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Nepalese Rupee
1 LKR٠٫٤٤٧٦٢ NPR
5 LKR٢٫٢٣٨١٢ NPR
10 LKR٤٫٤٧٦٢٣ NPR
20 LKR٨٫٩٥٢٤٦ NPR
50 LKR٢٢٫٣٨١١٥ NPR
100 LKR٤٤٫٧٦٢٣٠ NPR
250 LKR١١١٫٩٠٥٧٥ NPR
500 LKR٢٢٣٫٨١١٥٠ NPR
1000 LKR٤٤٧٫٦٢٣٠٠ NPR
2000 LKR٨٩٥٫٢٤٦٠٠ NPR
5000 LKR٢٬٢٣٨٫١١٥٠٠ NPR
10000 LKR٤٬٤٧٦٫٢٣٠٠٠ NPR