5,000 روبية نيبالية إلى روبية سريلانكي

تحويل NPR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 npr
11,170.20 lkr

₨1.000 NPR = Sr2.234 LKR

Mid-market exchange rate at 06:59
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NPR إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3371.5121.6550.94721.701
1 GBP1.17911.312110.0611.7831.9511.11725.59
1 USD0.8990.762183.8721.3591.4870.85119.501
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / روبية سريلانكية
1 NPR٢٫٢٣٤٠٤ LKR
5 NPR١١٫١٧٠٢٠ LKR
10 NPR٢٢٫٣٤٠٤٠ LKR
20 NPR٤٤٫٦٨٠٨٠ LKR
50 NPR١١١٫٧٠٢٠٠ LKR
100 NPR٢٢٣٫٤٠٤٠٠ LKR
250 NPR٥٥٨٫٥١٠٠٠ LKR
500 NPR١٬١١٧٫٠٢٠٠٠ LKR
1000 NPR٢٬٢٣٤٫٠٤٠٠٠ LKR
2000 NPR٤٬٤٦٨٫٠٨٠٠٠ LKR
5000 NPR١١٬١٧٠٫٢٠٠٠٠ LKR
10000 NPR٢٢٬٣٤٠٫٤٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Nepalese Rupee
1 LKR٠٫٤٤٧٦٢ NPR
5 LKR٢٫٢٣٨١٠ NPR
10 LKR٤٫٤٧٦٢٠ NPR
20 LKR٨٫٩٥٢٤٠ NPR
50 LKR٢٢٫٣٨١٠٠ NPR
100 LKR٤٤٫٧٦٢٠٠ NPR
250 LKR١١١٫٩٠٥٠٠ NPR
500 LKR٢٢٣٫٨١٠٠٠ NPR
1000 LKR٤٤٧٫٦٢٠٠٠ NPR
2000 LKR٨٩٥٫٢٤٠٠٠ NPR
5000 LKR٢٬٢٣٨٫١٠٠٠٠ NPR
10000 LKR٤٬٤٧٦٫٢٠٠٠٠ NPR