روبية سريلانكي إلى بيزو دومنيكاني

تحويل LKR إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
175.15 dop

1.00000 LKR = 0.17515 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:10 UTC
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LKR إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / البيزو الدومينيكي
1 LKR0.17515 DOP
5 LKR0.87577 DOP
10 LKR1.75154 DOP
20 LKR3.50308 DOP
50 LKR8.75770 DOP
100 LKR17.51540 DOP
250 LKR43.78850 DOP
500 LKR87.57700 DOP
1000 LKR175.15400 DOP
2000 LKR350.30800 DOP
5000 LKR875.77000 DOP
10000 LKR1751.54000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / روبية سريلانكية
1 DOP5.70925 LKR
5 DOP28.54625 LKR
10 DOP57.09250 LKR
20 DOP114.18500 LKR
50 DOP285.46250 LKR
100 DOP570.92500 LKR
250 DOP1427.31250 LKR
500 DOP2854.62500 LKR
1000 DOP5709.25000 LKR
2000 DOP11418.50000 LKR
5000 DOP28546.25000 LKR
10000 DOP57092.50000 LKR